Cina-Ue: caso Schellenberg, Pechino sollecita Bruxelles a "rispettare sovranità giudiziaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta l'Unione europea a rispettare la sovranità giudiziaria di Pechino sulla condanna per narcotraffico del cittadino canadese Robert Lloyd Schellenberg. Lo ha dichiarato un portavoce della missione cinese presso l'Ue, dopo che il Servizio per l'azione esterna dell'Unione europea (Seae) ha espresso preoccupazione per il verdetto di pena di morte inflitto a Schellenberg. "I crimini legati alla droga sono estremamente dannosi per la società e ogni Paese dovrebbe avere una posizione dura a riguardo", ha detto in una nota il portavoce. "La legge cinese mantiene la condanna a morte e ne controlla rigorosamente l'applicazione. Tale condanna per reati legati alla droga aiuterà a scoraggiare e prevenire simili crimini", ha aggiunto il portavoce. Definendo la dichiarazione dell'Ue "un'ingerenza sconsiderata negli affari interni e nella sovranità giudiziaria della Cina", il portavoce ha affermato che Pechino "si oppone fermamente" alla richiesta di abolire la pena capitale. (segue) (Cip)