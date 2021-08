Cina-Ue: caso Schellenberg, Pechino sollecita Bruxelles a "rispettare sovranità giudiziaria" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l'Ue, tramite un comunicato ufficiale, si è opposta alla decisione dell'Alta corte popolare di Liaoning, che ha confermato la pena di morte nel caso Schellenberg, condannato per reati di traffico di stupefacenti. Il blocco europeo "è contrario alla pena di morte in ogni circostanza, dal momento che non funge da deterrente e rappresenta un'inaccettabile negazione della dignità umana", si legge nel comunicato. "In questo caso particolare, ci sono anche preoccupazioni sull'equità del processo", ha fatto sapere il portavoce dell'Ue. L'Unione europea chiede "clemenza" nel caso di Schellenberg, invitando la Cina a "commutare tutte le condanne in ergastolo" e a "introdurre una moratoria come primo passo verso l'abolizione della pena capitale". La pena di Schellenberg, che è stata aumentata nel gennaio del 2019 dopo la presentazione del ricorso contro la sentenza iniziale di 15 anni di reclusione, è "una punizione crudele e disumana", si legge nella nota del portavoce Ue. (segue) (Cip)