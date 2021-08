Cina-Ue: caso Schellenberg, Pechino sollecita Bruxelles a "rispettare sovranità giudiziaria" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, il cittadino canadese condannato ha scritto una lettera per chiedere a una corte superiore di esaminare il suo caso. L'istanza ha messo in moto un nuovo esame giudiziario, sebbene alcuni esperti abbiano avvertito che gli appelli in Cina di solito producono pochi cambiamenti ai fini della sentenza. Il 14 gennaio di quell'anno, la Corte popolare di Dalian ha dichiarato che Schellenberg sarebbe stato giustiziato per "contrabbando". Il governo del Canada ha protestato per la condanna e ha presentato una richiesta formale per un atto di clemenza. (segue) (Cip)