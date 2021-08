Cina-Ue: caso Schellenberg, Pechino sollecita Bruxelles a "rispettare sovranità giudiziaria" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allora ministra degli Esteri canadese, Chrystia Freeland, ha incontrato due volte nel gennaio 2019 l'ambasciatore della Cina in Canada in merito alla condanna a morte inflitta in appello a Schellenberg, condannato precedentemente a 15 anni di carcere. Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha spiegato che il suo governo ha rafforzato la politica che impone a Ottawa di "intercedere sempre a favore dei canadesi che affrontano la pena di morte in qualsiasi parte del mondo". Già all'epoca tra il governo canadese e quello cinese era in atto una crisi diplomatica in seguito all'arresto a Vancouver, alla fine del 2018, della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, su mandato degli Stati Uniti. Meng sta affrontando ora l'ultimo ciclo di udienze presso un tribunale canadese per evitare l'estradizione negli Stati Uniti. (Cip)