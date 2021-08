Itc: Norton annuncia accordo per acquistare multinazionale ceca antivirus Avast

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di software statunitense NortonLifeLock ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la multinazionale ceca di antivirus Avast. È quanto riportato dal “Financial Times”, secondo cui l'azienda statunitense dovrebbe versare una somma di 8,6 miliardi di dollari per rilevare Avast, società fondata nel 1988. I prodotti Avast sono utilizzati da oltre 435 milioni di persone in tutto il mondo, principalmente gratuitamente. I suoi fondatori detengono una quota di circa il 35 per cento nella società. (Nys)