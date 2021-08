Sport: Brasile sede della Coppa America di pallacanestro 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ospiterà la fase finale della Coppa America di pallacanestro maschile, in agenda a settembre del 2022. Lo ha reso noto la Federazione internazionale del basket (Fiba) segnalando che la manifestazione dovrà svolgersi in quattro città diverse, al momento oggetto di una pre valutazione. Il torneo vedrà la partecipazione di Brasile, Argentina, Stati Uniti, Canada, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, Venezuela, Uruguay, Panama, Isole Vergini e Colombia. Si tratta delle nazionali che si sono qualificate nelle eliminatorie chiuse a febbraio. Il Paese amazzonico ha già ospitato la fase finale della Coppa America di calcio, vinta dall'Argentina contro i padroni di casa, dopo che Colombia e la stessa Argentina avevano dovuto rinunciare all'organizzazione vuoi per l'emergenza covid vuoi per il protrarsi di proteste sociali. (Brb)