Siria: Unicef, da inizio luglio 45 bambini uccisi e feriti

- A causa dell’escalation di violenza in Siria, 45 bambini sono rimasti uccisi o feriti nel Paese da inizio luglio. Lo ha dichiarato il vice direttore regionale dell’Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, Bertrand Bainvel, secondo il quale gli attacchi interessano principalmente il nord del Paese. Pochi giorni fa, un attacco ha ucciso quattro bambini nella città di Al Qastoum, nella provincia di Hama, nel nord del Paese. “Dopo dieci anni dall’inizio del conflitto in Siria, la morte dei bambini è all’ordine del giorno”, ha dichiarato Bainvel.(Res)