Egitto: presidente Al Sisi riceve delegazione emiratina di alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto Abdel Fatah al Sisi ha ricevuto ieri sera, presso la sede presidenziale nella nuova città di El Alamein, una delegazione emiratina di alto livello guidata dal consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati, Tahnoun bin Zayed Al Nahyan. Lo ha riferito in una nota il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Durante l’incontro Al Sisi ha elogiato le relazioni tra Egitto ed Emirati Arabi Uniti, esprimendo l'aspirazione dell'Egitto a rafforzare i rapporti con Abu Dhabi con l’obiettivo di soddisfare le aspirazioni dei due Paesi. Il portavoce presidenziale ha affermato che l'incontro ha affrontato una serie di questioni relative alle relazioni di cooperazione bilaterale tra Egitto ed Emirati Arabi Uniti, in particolare gli aspetti commerciali, economici e di sicurezza.(Cae)