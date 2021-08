Tanzania: opposizione contesta dichiarazioni della presidente Samia su caso leader di opposizione Mbowe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'annunciare la data di avvio del processo, il partito Chadema ha spiegato all'emittente tanzaniana "Ntv" che l'udienza è stata aggiornata dopo che il procuratore ha cercato di assegnare il caso ad un tribunale superiore. Mbowe, che è stato arrestato il mese scorso insieme ad altri membri del partito di opposizione, è quindi stato riportato in carcere nel quadro della custodia cautelare richiesta per i sospettati di terrorismo. Il giorno prima dell'udienza i sostenitori di Mbowe hanno tenuto una manifestazione davanti al tribunale proclamando la sua innocenza con cartelli come "Mbowe non è un terrorista" e "Freeman Mbowe libero", ma la polizia - ha denunciato il partito Chadema su Twitter - ha risposto arrestando i presenti. Chadema, principale partito di opposizione della Tanzania, aveva denunciato l'arresto del suo leader Freeman Mbowe, avvenuto nella notte fra il 20 e il 21 luglio mentre si trovava nella sua stanza d'albergo a Mwanza, nella regione nord-occidentale del Paese dove stava partecipando a una riunione del partito. Secondo quanto afferma Chadema in un comunicato, altri dieci dirigenti del partito sono stati arrestati insieme a Mbowe e sono stati condotti nella stazione di polizia centrale di Mwanza, mentre non è al momento chiaro in quale stazione di polizia sia detenuto il leader. (segue) (Res)