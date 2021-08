Libia: oggi nuova riunione virtuale del Foro di dialogo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro si svolge in un clima di tensione perché il comitato starebbe incrementando le differenze invece di ridurle, secondo un principio di polarizzazione di ciascun designato, come recentemente denunciato dal coordinatore Onu, Raisedon Zenenga. Dopo la presentazione delle proposte, il programma prevede gli interventi dei 74 membri del Foro, che avranno a disposizione quattro minuti ciascuno a partire dalle 11:30 circa. La conclusione dei lavori è prevista nel pomeriggio, attorno alle 17, e sarà affidata nuovamente all’inviato delle Nazioni Unite. Allo stato attuale non è ancora chiaro se le elezioni di fine anno saranno sia parlamentari che presidenziali. Lo stesso svolgimento del voto è legato al miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno, ma anche del completamento del quadro legale e costituzionale. (Lit)