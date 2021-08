Regno Unito: avvocato di Virginia Giuffre, principe Andrea dovrà rispondere ad accuse abusi sessuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’avvocato, Virginia Giuffre intende inviare un messaggio agli uomini ricchi e potenti per far capire loro che certi atteggiamenti "non sono accettabili e che non ci si può nascondere dietro la ricchezza, il potere e le mura del palazzo". L’assistita di Boies vuole essere risarcita per i danni subiti e donare soldi a una fondazione di beneficenza per aiutare le vittime di abusi sessuali. Il procedimento civile che si svolgerà a New York proseguirà anche se il duca e i suoi avvocati decidano di non parteciparvi. Il principe Andrea, peraltro, non dovrà affrontare la prospettiva di un'udienza per l'estradizione poiché questo strumento si applica solo nelle cause penali e non in quelle civili. Virginia Giuffre ha intentato una causa civile a New York sostenendo che il duca di York l'avrebbe aggredita sessualmente quando aveva 17 anni. Il principe Andrea ha costantemente respinto tali accuse e, in passato, ha anche affermato di non aver mai incontrato la ragazza, nonostante una foto li ritragga insieme nella casa di Epstein a New York. (Rel)