Francia: oggi Consiglio di difesa e riunione del governo, focus su situazione sanitaria nella Antille

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha convocato per le 11 di questa mattina una riunione in videoconferenza del Consiglio per la difesa incentrata sulla situazione sanitaria legata al Covid-19. Macron, che si trova in vacanza a Fort Bregancon, successivamente presiederà anche un Consiglio dei ministri cui parteciperanno il primo ministro Jean Castex, in collegamento da Carcassonne, dove visiterà un Centro ospedaliero e il ministro per i Territori d'oltremare Sebastien Lecornu che si collegherà dalla Guadalupa, dove è arrivato nella notte da martedì a mercoledì. Presente alla riunione anche il ministro della Salute, Olivier Veran, che si recherà poi in Martinica. Secondo un comunicato diffuso ieri dall'Eliseo, all'ordine del giorno ufficiale del Consiglio dei ministri sarà l'esame del decreto che dichiara lo stato di emergenza sanitaria nella Polinesia francese, dove il tasso di incidenza sta notevolmente aumentando e la situazione virologica si è deteriorata. Da oggi è stato decretato il coprifuoco su tutto il territorio dalle 21 alle 4. (segue) (Frp)