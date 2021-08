Francia: oggi Consiglio di difesa e riunione del governo, focus su situazione sanitaria nella Antille (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il Consiglio di Difesa, invece, ci sarà un aggiornamento sulla situazione epidemiologica nazionale oltre che per regione. I membri dell'esecutivo esamineranno anche i “piani bianchi” (piani di emergenza) lanciati negli ospedali del sud del Paese e la situazione nelle Indie occidentali e Mayotte. All’ordine del giorno ci sarà anche la terza dose di vaccinazione, così come le misure messe in atto per combattere l'epidemia, come il pass sanitario. Nelle Indie Occidentali sono state emanate nuove restrizioni nel tentativo di arginare l'epidemia: in Guadalupa e Martinica è in vigore una nuova serrata, e a Basse-Terre e nel resto dell’isola è stato anche proclamato il coprifuoco. Circa 240 operatori sanitari sono stati inviati come rinforzi nelle due isole. Arrivato in Guadalupa, Sebastien Lecornu si è preoccupato per un "tasso di incidenza che non abbiamo mai conosciuto in Francia". In Guadalupa come in Martinica, la percentuale di persone completamente vaccinate raggiunge il 20 per cento, contro una quota che supera il 55 per cento nel resto della Francia. "La variante Delta è più contagiosa e colpisce una popolazione non sufficientemente protetta", ha affermato Lecornu. (Frp)