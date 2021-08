Coree: nuove minacce da Pyongyang, Seul pagherà un “prezzo” per esercitazioni con Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim Yong-chol ha quindi minacciato ritorsioni: “Ora che le autorità sudcoreane hanno fatto conoscere al mondo intero la loro scelta chiara senza tener conto dell’opportunità, dobbiamo prendere una decisione più chiara corrispondente ad essa”. “Come abbiamo già chiarito, faremo loro sentire in ogni momento quale scelta pericolosa hanno fatto e quale terribile crisi di sicurezza si stanno avvicinando a causa della loro scelta sbagliata. Dobbiamo far loro conoscere chiaramente il prezzo per aver buttato via l’opportunità di migliorare le relazioni intercoreane e aver risposto alla nostra buona volontà con i loro atti ostili”, ha dichiarato Kim Yong-chol. (segue) (Git)