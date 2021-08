Coree: nuove minacce da Pyongyang, Seul pagherà un “prezzo” per esercitazioni con Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim Yo-jong ha ripetuto la posizione di Pyongyang secondo cui le esercitazioni sudcoreane-statunitensi hanno un “carattere aggressivo”, sono “preliminari alla guerra nucleare” e preludono a “un attacco preventivo alla Corea del Nord”. Secondo la sorella del leader nordcoreano gli Stati Uniti, che hanno organizzato le esercitazioni in un momento di “evoluzione della situazione della Penisola coreana”, sono “disturbatori della pace e della stabilità regionale” e le loro dichiarazioni per l’impegno diplomatico e il dialogo sono “un’ipocrisia”. Per la dirigente del Partito del lavoro di Corea la situazione dimostra che era giusto che Pyongyang sviluppasse la sua “capacità di difesa nazionale”. Anzi, Pyongyang lavorerà “per rafforzare ulteriormente l’assoluta deterrenza per far fronte alla crescente minaccia militare degli Stati Uniti”. (segue) (Git)