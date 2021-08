Coree: nuove minacce da Pyongyang, Seul pagherà un “prezzo” per esercitazioni con Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la presa di posizione di Kim Yo-jong la Corea del Nord non ha risposto a una chiamata della Corea del Sud sulla linea di comunicazione militare diretta, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. Tra le Coree sono previsti due contatti telefonici al giorno. Quello di ieri mattina è avvenuto regolarmente mentre quello del pomeriggio no. La linea diretta intercoreana è stata ripristinata il 28 luglio, dopo essere stata interrotta l’anno scorso dal Nord in segno di rappresaglia contro le attività di volantinaggio transfrontaliere di attivisti pro-democrazia sudcoreani. (Git)