Migranti: Salvini, Lamorgese inadeguata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un suo intervento su "La Stampa" risponde alle parole della ministra dell'Interno, che lo stesso quotidiano ieri ha sintetizzato con il titolo 'L'emergenza migranti c'è ma Salvini non la capisce': "Lamorgese sostiene che il sottoscritto 'non capisce', ma temo che a non afferrare la gravità della situazione sia invece lei. Lo dimostrano le sue dichiarazioni dal 2019 a oggi. 'Nessuna invasione', dice a 'la Repubblica', il primo novembre 2019. Pochi mesi dopo, rilancia: 'Abbiamo lavorato intensamente per rendere sempre più costruttivo il confronto con tutti i Paesi membri', per ottenere 'il meccanismo di ripartizione obbligatoria (intervista ad 'Avvenire', 14 giugno 2020). In autunno, evidentemente qualcosa si inceppa: 'Dobbiamo lavorare ancora molto con l'Ue» (13 ottobre 2020, intervista ad 'affaritaliani it'). Il 12 maggio 2021, ad 'Avvenire', rivela quanto chiesto (ancora!) all'Europa: 'Una tempestiva attivazione del meccanismo di emergenza finalizzato al ricollocamento nei Paesi dell'Unione'. Ieri, su 'La Stampa', ha poi ammesso che 'l'emergenza c'è'". (segue) (Res)