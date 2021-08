Covid: Meloni, mai stata no vax ma sul green pass ho dubbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La accusano di essere vicina ai No Vax ma il presidente di Fratelli d'Italia spiega in una intervista a "il Giornale" che non è "mai stata No Vax, ma questo non mi impedisce di continuare a farmi domande". Sul green pass, ad esempio. "Non mi bevo cose che non mi sembrano ragionevoli. Sono a favore della campagna vaccinale, ma contraria a questo utilizzo del green pass". Era, però, favorevole a quello europeo. "Certo, perché serviva a garantire il passaggio da un confine all'altro. La scorsa estate non è stato fatto nulla per gestire il contagio di ritorno, di chi era andato in vacanza all'estero e riportava il virus in Italia". "Quando invece - aggiunge - dicono che sono No Vax perché contraria al green pass per entrare nei ristoranti cosa vuol dire? Che è No Vax anche la Merkel? Gli spagnoli e i greci, che hanno vaccinazioni più basse delle nostre? Tutto il resto d'Europa ad eccezione di Macron sono No Vax, allora? Magari hanno semplicemente considerato che uno strumento che serviva a far ripartire l'economia viene usato per il suo esatto contrario", ha concluso Meloni.(Res)