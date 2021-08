Clima: von der Leyen, Ue ad emissioni zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto dell'Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) pubblicato il 9 agosto traccia un quadro inquietante e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, spiega ad "Avvenire" che "dobbiamo agire immediatamente. In Belgio mi sono recata nelle cittadine che poche settimane fa sono state devastate dalle inondazioni. È stato un doloroso promemoria del fatto che questi fenomeni metereologici si verificano sempre più spesso, ovunque nel mondo. E del fatto che non possiamo più permetterci di sostenere i costi sempre maggiori del cambiamento climatico". "Trasformare l'Europa nel primo continente climaticamente neutro entro il 2050 - osserva la presidente - è la mia assoluta priorità fin da quando sono stata eletta presidente della Commissione europea. Ho presentato il Green Deal europeo undici giorni dopo l'inizio del mio mandato nel 2019. E, da allora, con i 27 Stati membri della Ue e il Parlamento europeo, abbiamo trasformato questo obiettivo climatico in un vero e proprio obbligo giuridico, grazie alla legge europea sul clima, la prima nel suo genere". (segue) (Res)