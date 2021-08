Clima: von der Leyen, Ue ad emissioni zero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attualmente - continua - mettiamo in atto una nuova strategia di crescita per raggiungere la neutralità climatica basata su innovazione, energie pulite ed economia circolare. II 14 luglio 2021 abbiamo presentato una tabella di marcia, suddivisa per settore, per operare la transizione verde che prevede, ad esempio, una fase di rinnovamento energetico, in tutta Europa, una gestione più sostenibile delle nostre foreste, un settore dei trasporti che contribuisca appieno al nostro impegno per il clima". L'Ipcc ricorda che ci troviamo di fronte a un'urgenza: eppure alcune misure della strategia europea, presentate il 14 luglio, entreranno pienamente in vigore solo dopo il 2030. "Effettivamente, il prossimo decennio sarà cruciale. A livello di Unione europea, per stabilire l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, abbiamo esaminato con grande attenzione ciascun settore della nostra economia per capire a quale velocità potessimo muoverci. E come agire in modo responsabile, scientifico ed equo per tutti. La nostra analisi mostra chiaramente che l'economia e l'industria dell'Europa possono raggiungere quell'obiettivo e che la sua realizzazione ci permetterebbe di rispettare gli obblighi sottoscritti nell'ambito dell'Accordo di Parigi". (segue) (Res)