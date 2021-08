Clima: von der Leyen, Ue ad emissioni zero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La COP 26 si svolgerà in autunno a Glasgow. "Credo che anche gli altri Paesi del mondo si arrendano all'evidenza: i costi dell'inerzia nei confronti del riscaldamento climatico aumentano ovunque in modo drammatico. Abbiamo assistito recentemente alle forti piogge e inondazioni in Cina, ma anche alle ondate di calore mortali in Canada e allo scioglimento del permafrost in Siberia, solo per citare alcuni esempi. La lotta al cambiamento climatico, quindi, è un impegno davvero globale. Con il Green Deal europeo, l'Europa indica la strada. E questa strategia ha dato buoni frutti". "Dobbiamo lavorare insieme - conclude von der Leyen - su un impegno condiviso e un'azione comune per ridurre le emissioni da qui al 2030. E, in seguito, puntare a zero emissioni nette entro 112050. Questo è ciò di cui ha bisogno il nostro Pianeta". (Res)