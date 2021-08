Russia: ministro Sanità, Sputnik efficace contro variante Delta del Covid all'83 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino russo Sputnik V ha mostrato ottimi risultati contro la variante di coronavirus Delta, con un’efficacia che raggiunge circa l'83 per cento. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Mikhail Murashko nel corso di un briefing con la stampa. "Oggi, il vaccino Sputnik V mostra i risultati più efficaci nella prevenzione e nella lotta alla variante Delta. Gli ultimi dati mostrano che la sua efficacia ammonta a circa l'83 per cento", ha detto Murashko. Il vaccino è efficace per oltre il 95 per cento contro i casi gravi di coronavirus, ha aggiunto il ministro. (Rum)