Energia: Uniper, stabile attività operativa in primo semestre e migliorate le stime per il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto rettificato del primo semestre di 485 milioni di euro è inferiore di circa 42 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Il contenuto calo percentuale rispetto all'Ebit rettificato è dovuto principalmente al miglioramento degli interessi passivi economici, che hanno beneficiato della nuova misurazione degli accantonamenti in risposta all'aumento dei tassi di interesse. L'indebitamento economico netto è passato da 3 miliardi di euro a fine 2020 è salito a 3,164 miliardi di euro a causa, in particolare, del pagamento del dividendo di Uniper. Hanno avuto, tuttavia, un effetto compensativo una riduzione dei fondi per pensioni e altri oneri. Sulla base delle aspettative di Uniper per il secondo semestre dell'anno, è stato corretto al rialzo l’outlook dopo il primo trimestre. Per l'anno finanziario 2021 la società prevede un Ebit rettificato da 800 milioni a circa un 1,05 miliardi di euro e un utile netto rettificato da 650 a 850 milioni di euro. Tiina Tuomela, direttrice finanziaria di Uniper, ha dichiarato: “I nostri ricavi semestrali riflettono gli effetti negativi del significativo aumento dei prezzi del CO2. Questi saranno compensati alla fine dell'anno dai proventi delle nostre operazioni di copertura. La nostra performance aziendale è stabile e solida. Possiamo affermare le nostre prospettive per l'anno finanziario 2021, che abbiamo corretto al rialzo dopo il primo trimestre. All'inizio di luglio S&P Global Ratings ha riaffermato il rating creditizio BBB di Uniper e ha aggiornato l'outlook a ‘stabile’. Il ritorno a un rating BBB con outlook stabile è un presupposto importante per l'attuazione della nostra strategia. Un ulteriore miglioramento del nostro rating richiederà investimenti in modelli di business sostenibili e un'attuazione coerente della nostra strategia di decarbonizzazione". (segue) (Geb)