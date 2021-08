Energia: Uniper, stabile attività operativa in primo semestre e migliorate le stime per il 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Uniper Klaus-Dieter Maubach ha dichiarato: “Da gennaio, abbiamo compiuto importanti progressi verso la neutralità climatica della nostra attività di produzione di energia in Europa entro il 2035 e di tutte le nostre operazioni commerciali entro il 2050. Uniper ha avuto successo in tutte e tre le Aste del Bundesnetzagentur (l’Agenzia federale di rete, autorità di regolamentazione per i mercati dell'elettricità, del gas, delle telecomunicazioni, delle poste e delle ferrovie) per porre fine alla produzione di energia elettrica a carbone in Germania. Stiamo accelerando l’abbandono del carbone anche nel Regno Unito. Chiuderemo un'unità di generazione presso la centrale elettrica a carbone di Ratcliffe entro la fine di settembre del 2022, due anni prima della scadenza del governo britannico per l'eliminazione graduale del carbone. Ciò dimostra che, ove possibile, vogliamo accelerare la nostra uscita dal carbone. Affinché la transizione energetica abbia successo, l'economia dell'idrogeno deve crescere rapidamente. Tutte le forme di produzione di idrogeno a basse e zero emissioni di C02 dovrebbero svolgere un ruolo uguale in questo processo. Inoltre, deve essere accelerata l'espansione del comparto le rinnovabili. Uniper mira a svolgere un ruolo chiave nel promuovere entrambi questi sviluppi: non solo accantoneremo la nostra capacità fossile, ma aggiungeremo anche fonti di produzione pulite”. (Geb)