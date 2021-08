Roma: incidente stradale sulla Cristoforo Colombo, due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Cristoforo Colombo a Roma, all'incrocio con via Alessandro Varaldo in direzione Ostia. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre autovetture e due conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti Eur e Ostiense che hanno liberato gli occupanti delle auto affidandoli agli operatori del 118. I feriti sono stati trasportati nei pronto soccorso degli ospedali San Eugenio e San Camillo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.(Rer)