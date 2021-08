Algeria: ambasciata d’Italia esprime cordoglio per vittime incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia ad Algeri ha espresso le sue condoglianze per le vittime degli incendi che stanno colpendo la parte settentrionale dell’Algeria dove almeno 42 persone, tra cui 17 civili e 25 militari hanno perso la vita. “L’Ambasciata d’Italia ad Algeri si unisce con dolore alle condoglianze per le famiglie delle vittime degli incendi in Algeria. Anche l’Italia, nel 2021 primo Paese in Europa per numero di incendi, sta affrontando una grave situazione. Siamo con voi”, afferma l’ambasciata in una nota sul suo profilo Twitter. Al momento in Algeria sono divampati 36 roghi in 18 dipartimenti del Paese, principalmente nella provincia di Tizi Ouzou (19 incendi), seguita da Jijel (quattro roghi), Bouira, Setif, Khenchela, Guelma e Bejaia (due incendi ciascuna), secondo quanto emerge da un comunicato della Direzione generale della protezione civile.(Ala)