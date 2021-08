Grecia: incendi, evacuati più di 20 villaggi nell'area di Gortynia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco in Grecia hanno lavorato durante la notte per impedire la propagazione degli incendi nelle aree residenziali nell'area di Gortynia, città situata nel Peloponneso. Gli incendi hanno continuato a divampare in aree in gran parte inaccessibili vicino alle aree di Fanaraki, Kastraki, Pyrri, Lotus, Liodora, Chrysochori e Dafni. Gli incendi hanno distrutto vaste aree di terreni agricoli e diverse stalle per animali, causando delle interruzioni al contempo dell'energia elettrica e dell'approvvigionamento idrico. Ieri le autorità hanno evacuato per precauzione 21 villaggi: Chrysochori, Iamatiges Piges, Loutra, Litharos, Ayioneri, Parnassos, Ochthia, Aetorachi, Kalliani, Doxa, Toubitsi, Melidoni, Palaiochori, Pyrris, Agios Ioannis, Lotus, Liodora, Kastraki, Fanaraki, Livadaki e Kapellitsa. Oggi, invece, sono attesi rinforzi per aiutare i vigili del fuoco operativi sul posto. (Gra)