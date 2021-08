Cina: cittadino canadese Michael Spavor condannato a undici anni di carcere per spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino canadese Michael Spavor è stato dichiarato colpevole di spionaggio da un tribunale cinese e condannato a undici anni di carcere. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Dandong, nel nord della Cina. L’uomo è stato riconosciuto colpevole dell’accusa di aver fornito illegalmente segreti di Stato a entità straniere. L’ambasciatore del Canada, Dominic Barton, era presente al momento del pronunciamento del verdetto. È prevista anche l’espulsione, ma non sono chiari i tempi, presumibilmente dopo l’espiazione della pena. Secondo un funzionario canadese a Pechino, il condannato ha dieci giorni per presentare ricorso. Spavor, un imprenditore che viveva e lavorava in Cina, è stato arrestato dalle autorità cinesi il 10 dicembre 2018 insieme al connazionale Michael Kovrig, un ex diplomatico. Anche quest’ultimo è accusato di spionaggio, ma non è stata resa nota la data del processo. (segue) (Cip)