Cina: cittadino canadese Michael Spavor condannato a undici anni di carcere per spionaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo a Spavor, secondo quanto riferisce il quotidiano canadese “The Globe and Mail”, si è svolto a porte chiuse a marzo ed è durato due ore. I diplomatici canadesi non sono stati ammessi. Le prove delle accuse a suo carico, come nei confronti di Kovrig, non sono state rese pubbliche. A nessuno dei due è stata concessa la libertà su cauzione. Spavor è detenuto a Dandong e ha avuto una corrispondenza con la famiglia. Ha chiesto una mascherina per gli occhi per dormire, richiesta che suggerisce che possa essere recluso in una struttura con illuminazione 24 ore su 24. (segue) (Cip)