Cina: cittadino canadese Michael Spavor condannato a undici anni di carcere per spionaggio (4)

- La seconda sentenza è stata emessa poco dopo l’arresto in Canada, a Vancouver, nel dicembre del 2018, della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou. La donna è stata arrestata su mandato degli Stati Uniti, che la accusano di aver utilizzato una società di Hong Kong, Skycom, per vendere attrezzature all’Iran aggirando le sanzioni statunitensi. Meng sta affrontando ora l'ultimo ciclo di udienze presso un tribunale canadese per evitare l'estradizione negli Usa. Parlando con i giornalisti dopo la sentenza di Schellenberg, l’ambasciatore canadese Barton ha suggerito che i tempi di queste decisioni sono calcolati: “Non credo che sia una coincidenza che questi stiano accadendo proprio ora mentre gli eventi accadono a Vancouver”. Anche per l’ex ambasciatore Guy Saint-Jacques, che ha parlato di “diplomazia degli ostaggi”, la tempistica “fa parte della loro strategia di fare pressione sul Canada affinché rilasci la signora Meng”. (Cip)