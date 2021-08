Usa: “Wsj”, democratici divisi su secondo mandato presidente Fed Powell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team economico del presidente statunitense, Joe Biden, è incline a sostenere la nomina del presidente della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell per un secondo mandato, ma una crescente resistenza da parte di importanti esponenti democratici, tra cui la senatrice Elizabeth Warren, potrebbe portare alla sua sostituzione. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando persone che hanno familiarità con la questione. Powell, che è stato nominato durante l’amministrazione dell'ex presidente repubblicano Donald Trump, ha ricevuto apprezzamenti da alcuni democratici per aver guidato la banca centrale verso un cambio di paradigma, che ha posto maggiore attenzione sulla riduzione della disoccupazione. Ciò ha coinciso lo scorso anno con una risposta energica alla pandemia di coronavirus. Ciononostante, alcuni progressisti risultano scontenti della sua propensione ad allentare i regolamenti finanziari che sono stati messi in atto dopo la crisi del 2008 e ritengono che la banca centrale dovrebbe essere guidata da qualcuno più in sintonia con la politica dei democratici, attualmente al potere. Qualora il prossimo febbraio non venga consentito a Powell un nuovo mandato di quattro anni, il principale contendente per l'incarico sarebbe la governatrice della Fed, Lael Brainard, economista nominata nel consiglio dell’istituto bancario dall'ex presidente Barack Obama.(Nys)