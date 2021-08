Afghanistan: delegazione Kabul a Doha esorta i talebani a porre fine alle ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del governo afgano impegnata nei colloqui in corso a Doha, in Qatar, ha chiesto la fine delle ostilità e ha esortato i talebani ad adottare un approccio politico per risolvere la crisi nel Paese attraverso i colloqui di pace. Lo ha dichiarato il capo della delegazione del governo di Kabul e presidente dell’Alto consiglio per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah. All’incontro di oggi a Doha hanno partecipato rappresentanti delle Nazioni Unite, dell'Ue, della Russia, degli Stati Uniti, del Regno Unito, della Cina, del Pakistan, dell'Uzbekistan e del Qatar. “I presenti all'incontro hanno espresso preoccupazione per le tensioni in Afghanistan e l'escalation in corso e chiesto la fine immediata delle ostilità ed espresso sostegno agli sforzi di pace. Hanno anche chiesto un rinnovo dei negoziati di pace, la fine immediata della violenza, la formazione di un governo inclusivo e il raggiungimento di una soluzione politica”, ha affermato Abdullah in una dichiarazione rilasciata a margine dei colloqui. Il capo delegazione del governo di Kabul ha dichiarato inoltre che le autorità afgane hanno inoltre chiesto ai talebani di presentare i loro piani per una soluzione politica, approvare la mediazione nei negoziati e abbandonare l’opzione militare per risolvere la crisi in corso. Abdullah ha inoltre sottolineato che afgane hanno spinto la comunità internazionale a inviare un segnale ai talebani sulla necessità di porre fine all’offensiva, aggiungendo che nessuna parte trarrà vantaggio dalla situazione attuale. (segue) (Res)