Cile: governo prolunga fino a novembre programma di assistenza universale a famiglie

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha prolungato per altri tre mesi fino a novembre il programma di assistenza Ife (Ingreso familiar de emergencia) che assegna alle famiglie più indigenti un ammontare equivalente al salario minimo. Pinera ha annunciato anche la creazione di un sussidio fino al 60 per cento sui salari dei lavoratori assunti durante il 2021. "La pandemia e la recessione continuano a colpire la popolazione, per questo abbiamo deciso di estendere l'Ife fino a novembre per proteggere e sostenere le famiglie cilene", ha dichiarato il presidente. Il costo della nuova estensione del programma di sussidi è stimato in oltre 7 miliardi di dollari raggiungendo in modo automatico oltre 15 milioni di cileni. La proroga dell'Ife era stata invocata con insistenza dalla coalizione di governo con l'obiettivo di scongiurare l'approvazione in parlamento di una quarta tornata di prelievi anticipati dei contributi dai fondi pensione privati (Afp). (segue) (Abu)