Usa: dipartimento di Stato, Blinken nomina Hochstein consigliere Sicurezza energetica

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha nominato Amos Hochstein come consigliere senior del dipartimento per la Sicurezza energetica. Lo ha annunciato lo stesso Blinken in una nota ufficiale, sottolineando “l'impegno dell'amministrazione (del presidente Joe Biden) a promuovere la sicurezza energetica per gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner”. Il suo obiettivo sarà l'attuazione di “misure per ridurre i rischi posti dal gasdotto Nord Stream 2, come delineato nella dichiarazione congiunta di Stati Uniti e Germania del 21 luglio sul sostegno all'Ucraina, alla sicurezza energetica europea e ai nostri obiettivi climatici”, spiega il comunicato. Hochstein ha alle spalle decenni di esperienza in questo ruolo, avendo ricoperto posizioni di rilievo al dipartimento di Stato, nel mondo accademico e nel settore privato. “È particolarmente adatto a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di una strategia integrata degli Stati Uniti per rafforzare la sicurezza energetica globale, in particolare nell'Europa centrale e orientale”, ha aggiunto Blinken. “Questa nomina dimostra la volontà dell'amministrazione di utilizzare la diplomazia energetica per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento durante questo momento critico di transizione energetica, respingere l'uso dell'energia da parte del Cremlino come arma geopolitica e promuovere un futuro energetico più sicuro e sostenibile per l'Ucraina e paesi in prima linea della Nato e dell'Ue”, ha concluso.(Nys)