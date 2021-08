Covid: Pompeo, Cina ha diffuso documento falso che accusa Usa per origine pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni social media cinesi controllati dallo Stato hanno diffuso un documento falso secondo il quale gli Stati Uniti sarebbero responsabili dell’origine e della diffusione della pandemia di Covid-19. Lo ha detto l'ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un’intervista al quotidiano “Washington Times”. L’ex capo della diplomazia statunitense ha parlato di “un'offensiva di propaganda che incolpa l'esercito degli Stati Uniti del Covid-19, riscontrato per la prima volta nella città cinese di Wuhan”. Il documento ha iniziato a circolare a luglio sulla piattaforma Weibo, ampiamente utilizzata dagli utenti del colosso asiatico. Il testo conterrebbe un messaggio di Pompeo ai cadetti di West Point, risalente a giugno 2020, ed entro il 30 luglio scorso era stato visualizzato più di 3,4 milioni di volte su Weibo e milioni di volte in più su altri siti di social media. "Questo documento completamente falso viene fatto circolare sapendo benissimo che si dimostrerà una frode", ha detto Pompeo al “Washington Times”. “Ma nei confronti delle decine di milioni di persone che lo leggono in tutto il mondo, ignari della sua origine artificiosa, (il documento) realizza diversi obiettivi” per il Partito comunista cinese. L’obiettivo di Pechino, secondo Pompeo, è quello di distogliere l'attenzione da quello che ha definito un"insabbiamento pandemico" da parte cinese circa le origini e la gestione iniziale della pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone in tutto il mondo. Secondo altre ricostruzioni, che hanno ripreso vigore nei mesi scorsi dopo numerose indiscrezioni di stampa, il virus potrebbe essere fuggito proprio da un laboratorio di ricerca di Wuhan.(Nys)