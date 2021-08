Iran: divampa incendio in serbatoio stoccaggio raffineria sull’Isola di Kharg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato oggi in un serbatoio di stoccaggio in un impianto petrolchimico sull'isola di Kharg, nel Golfo Persico. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, precisando che le fiamme sono state domate e non risultano vittime. "L'incendio è stato completamente spento dopo quattro ore dai vigili del fuoco dell'isola", ha detto all'”Irna” Nasser Ebrahimi, governatore distrettuale di Kharg. “L'incendio non ha causato vittime e la sua causa è oggetto di indagine", ha aggiunto Ebrahimi. Mohammad Ali Kazemipour, portavoce della Kharg Petrochemical Company, in precedenza aveva affermato che l'incidente non aveva influito sulla produzione. L'Iran ha assistito a molteplici esplosioni e incendi intorno a strutture militari, nucleari e industriali dalla fine di giugno 2020, spesso denunciando atti di sabotaggio da parte di Paesi considerati ostili come Israele e Stati Uniti.(Res)