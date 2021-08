Il meteo di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, mercoledì 11 agosto, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4253m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa. Scenario stabile e anticiclonico, con bella giornata di Sole su tutte le regioni nord-occidentali. Cieli in larga parte poco nuvolosi se non per qualche annuvolamento diurno sulle zone alpine, ma senza fenomeni degni di nota. Clima caldo e afoso, temperature massime fino a 32-33°C sulla pianura piemontese. (Rpi)