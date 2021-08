Usa: Biden soddisfatto per piano infrastrutture, Paese investe su se stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha salutato positivamente l'approvazione in Senato del disegno di legge su un piano infrastrutture da circa 1.200 miliardi. "Abbiamo la maggiore prosperità quando l'America investe in se stessa", ha detto il capo dello Stato commentando il passaggio della legislazione. Biden ha parlato di "investimenti storici" nelle infrastrutture. "E' così che potremo ricostruire meglio", ha aggiunto. Il testo è passato con 69 voti favorevoli e 30 contrari e prevede di stanziare 550 miliardi di dollari di nuova spesa per modernizzare le strade, i ponti ed il sistema di transito del paese, oltre che espandendo la fibra per connessioni internet ad alta velocità e prevedendo l'installazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Tra i maggiori investimenti del pacchetto bipartisan, che ora passerà alla Camera, ci sono 110 miliardi di dollari per strade e ponti, 39 miliardi di dollari per il trasporto pubblico e 66 miliardi di dollari per le ferrovie. Un totale di 55 miliardi di dollari sono inoltre previsti per le infrastrutture idriche e delle acque reflue. "Ringrazio i repubblicani - ha aggiunto Biden - perchè hanno mantenuto la parola". (Nys)