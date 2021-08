Usa: deputato del Wisconsin verso ritiro, in bilico un seggio chiave per i democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Ron Kind, democratico del Wisconsin, è pronto ad annunciare che non cercherà la rielezione per rappresentare il secondo distretto congressuale del Wisconsin, per il quale ha prestato servizio dal 1997. lo riferisce il "Milwaukee Journal Sentinel". Il ritiro di Kind crea una corsa aperta in uno dei distretti più competitivi del Wisconsin e minaccia seriamente le possibilità dei democratici di mantenere la maggioranza alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Il suo distretto, a vocazione fortemente rurale, ha votato per l'ex presidente Donald Trump nelle ultime due elezioni presidenziali e Kind, un moderato, nel 2020 ha battuto di poco il repubblicano Derrick Van Orden, che si è candidato di nuovo. I democratici attualmente detengono una maggioranza di soli otto seggi alla Camera, mentre il Senato è diviso equamente 50-50 con i repubblicani (rendendo determinante il voto della vicepresidente Kamala Harris).(Nys)