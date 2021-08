Roma: assessora Infrastrutture, nuova pista ciclabile via dei Cerchi ennesimo segnale ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova pista ciclabile in via dei Cerchi "è l’ennesimo cantiere della nostra città. Un segnale di ripartenza e sguardo verso il futuro che non ci ha mai abbandonato anche nei momenti più difficili, durante il primo lockdown, quando abbiamo completato tanti interventi sulle nostre strade". Così l'assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo. "Forse Figliomeni di Fratelli d’Italia - aggiunge - prima di noi tanti cantieri così a Roma non li aveva mai visti e si preoccupa. In questi anni abbiamo lavorato tanto, anche in estate sfruttando al massimo il traffico limitato sulle nostre strade. Stiamo mettendo in campo tutte le procedure per promuovere la mobilità sostenibile, sharing mobility, una modalità di trasporti innovativa, intermodale per sostituire le auto e il trasporto privato. Il volto del Centro storico sta cambiando, con nuovi percorsi ciclabili, la cura e valorizzazione del sanpietrino per potenziare la sicurezza, più opportunità sostenibili per i cittadini e i turisti. Figliomeni se ne faccia una ragione". (Rer)