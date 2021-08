Afghanistan: delegazione Kabul a Doha esorta i talebani a porre fine alle ostilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incontri in corso a Doha giungono mentre i talebani hanno annunciato la conquista di altri due capoluoghi di provincia: Pul-e-Khumri, capoluogo della provincia di Baghlan, a soli 160 chilometri a nord da Kabul, e Farah nell’Afghanistan occidentale. In totale i talebani hanno conquistato in pochi giorni ben otto capoluoghi di provincia controllando le città di Pul-e-Khumri, Farahm Kunduz, Sar-e-Pul, Taloqan, Zaranj, Sheberghan e Aybak. La conquista di Pul-e-Khumri e Farah giunge mentre a Doha è in corso un incontro urgente sull’Afghanistan, a cui partecipano gli inviati speciali di Cina, Pakistan, Russia e Usa. In una nota diramata ieri dal dipartimento di Stato Usa, si legge che l’obiettivo dell’inviato speciale Zalmay Khalilzad sarà quello di formulare “una risposta internazionale congiunta alla situazione in rapido deterioramento dell’Afghanistan”. Intanto, il presidente afgano Ashraf Ghani ha proseguito oggi le discussioni con i leader politici e personalità di spicco dell’Afghanistan in merito all’istituzione di un comando centrale, per gestire le milizie popolari che si stanno via via formando in varie zone del Paese per contrastare l’avanzata dei talebani. L’ex capo di Stato maggiore e ed ex vicepresidente, Abdul Rashid Dostum, tra i personaggi politici ad aver suggerito l’istituzione di un comando centrale per le milizie popolari, si è recato oggi nella città di Mazar-i-Sharif, capoluogo della provincia settentrionale di Balkh dove le Forze armate stanno combattendo per impedire ai talebani di conquistare il quarto centro dell’Afghanistan per popolazione. Secondo quanto annunciato in una nota dal suo portavoce Ihsan Nairo, Dostum ha lasciato Kabul per Mazar-i-Sharif, in coordinamento con il presidente Ghani. (Res)