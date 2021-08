Reddito cittadinanza: Raggi, va migliorato ma abolirlo è eccessivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito di cittadinanza come dice il premier Draghi il concetto alla base è giusto ma va migliorato. Dobbiamo aumentare i controlli, perché non possono esserci abusi e semplificare molto le procedure che consentono ai Comuni di impiegare i percettori del reddito in lavori di pubblica utilità e questo lo abbiamo condiviso come sindaci. Questo è quello che deve essere fatto, ma abolirlo è eccessivo". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, ospite del programma 'Stasera Italià, su Rete4. (Rer)