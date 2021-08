Polonia: vicepremier Gowin, "le mie dimissioni rompono la coalizione di governo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di governo in Polonia è sempre stata per la libertà di parola e per il pluralismo dei media: c'è qualcosa di "simbolico" nel fatto che "le mise dimissioni siano state annunciate in un momento in cui in tutta la Polonia ci sono proteste" contro una legge che "viola" tali principi. Lo ha dichiarato il vicepremier Jaroslav Gowin, evidenziando che le sue dimissioni "stanno di fatto rompendo la coalizione di governo" in Polonia. Gowin ha detto di aver appreso dai media la notizia delle sue dimissioni, a testimonianza "di un'anticultura politica" del partito Diritto e Giustizia (PiS). Secondo l'ormai ex vicepremier, la legge sui media portata avanti dal governo di Varsavia porterà anche ad un conflitto con l'alleato più importante del Paese, ovvero gli Stati Uniti. "Abbiamo avvertito i nostri partner della coalizione di PiS che queste soluzioni sono dannose per la società polacca", ha aggiunto Gowin, il quale ha infine criticato il progetto fiscale presentato dal governo in quanto porterà "un drastico aumento delle tasse" per gli imprenditori ma anche per la classe media. (segue) (Vap)