Roma 2021: Michetti, una nuova Roma Lido per il rilancio di Ostia

- "La Roma Lido è un classico caso di assenza di visione e pianificazione trasportistica. È una linea che con interventi minimi potrebbe essere trasformata in una metropolitana di superficie a frequenza elevata, efficiente e per altro molto redditizia. Certo, per giungere a tale obiettivo occorrerà incrementare consistentemente il numero dei convogli il cui ridottissimo numero crea, soprattutto nelle ore di punta, un enorme disagio all’utenza". Così in una nota e sui propri canali social il candidato del centrodestra a sindaco di Roma Enrico Michetti. "La Roma lido - spiega - è poi la linea che collega la Capitale ad uno dei piu grandi siti archeologici del mondo (Ostia Antica) cosicché aumentandone la capacità di trasporto si potrebbe ausiliare l’incremento del turismo, sia sul sito culturale, che verso il bellissimo mare di Roma. Una linea quindi, da potenziare e riqualificare perché coerente con le linee di sviluppo di un quadrante strategico della città". "A riprova dell’importanza della linea Roma Lido - dice ancora Michetti - e della sua redditività c’è l’interesse di importanti gruppi privati che già ci hanno da tempo messo gli occhi sopra, perché la tratta, infatti, una volta riqualificata, fornirebbe un essenziale e fluido servizio di linea, l’unico su ferro, ad una vasta area della città letteralmente congestionata dal traffico". (segue) (Com)