Roma 2021: Michetti, una nuova Roma Lido per il rilancio di Ostia (2)

- "La Roma lido - prosegue Michetti - ha risentito delle gravi difficoltà di Atac che sta trasferendo irragionevolmente il servizio in capo alla Regione. A ciò si aggiunga che in un periodo di accesa campagna elettorale, purtroppo, il diverso indirizzo politico tra Regione e Comune non aiuta anzi peggiora le cose dovendo le parti in competizione far ricadere le responsabilità dei disservizi sulla parte politica avversaria. A fronte di tale disputa chi ci rimette è sempre e solo il cittadino. La Regione - prosegue ancora il candidato sindaco - non avrebbe alcuna vocazione a gestire il servizio trattandosi di una linea che costituisce il raggio più profondo della città servito in termini di intermodalità quasi esclusivamente dai bus di Atac azienda che chiaramente ne rappresenta il gestore naturale in termini di logistica del trasporto locale. L’assetto di Atac andrà immediatamente rivisto in un’ottica di valorizzazione dell’Azienda e del suo capitale umano. Il nuovo assetto della mobilità cittadina dovrebbe essere pianificato in ragione dei flussi attuali riguardanti l’utenza locale ed in ragione dei nuovi flussi conseguenti allo sviluppo turistico che sarebbe auspicabile imprimere al territorio", conclude Michetti. (Com)