Covid: con "Torniamo allo stadio, vacciniamoci" da As Roma biglietti stadio per chi si vaccina

- " 'Torniamo allo stadio, vacciniamoci' è lo slogan dell'iniziativa del policlinico di Tor Vergata – Croce rossa italiana in collaborazione con l'As Roma in programma il prossimo 12 di agosto per promuovere la vaccinazione e tornare in sicurezza allo stadio. L'As Roma metterà a disposizione dei tifosi che effettueranno la vaccinazione presso l'hub 'La Vela' del Policlinico di Tor Vergata (a partire dalle ore 15 prenotandosi al link regionale: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it) un gadget ufficiale della propria squadra del cuore e per i tifosi dai 12 ai 20 anni anche il biglietto per un ingresso gratuito allo stadio Olimpico in occasione del match Roma – Raja Casablanca in programma sabato 14 agosto (biglietto gratuito anche per gli accompagnatori dei giovani tifosi under 18 anni. Si ricorda che per l'ingresso allo stadio è necessario il green pass o un tampone negativo nelle ultime 48 ore)". Lo comunica in una nota il policlinico di Tor Vergata. (Com)