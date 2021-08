Migranti: Lituania, Parlamento vota per costruire recinzione al confine con Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Lituania ha votato in favore della costruzione di una recinzione metallica sormontata da filo spinato al confine con la Bielorussia nel tentativo di fermare il numero record di attraversamenti di migranti irregolari. Il Parlamento di Vilnius ha dato così via libera alle autorità lituane per la realizzare di una recinzione metallica alta quattro metri lunga 508 chilometri, un’ampia porzione dei 670 che compongono la frontiera condivisa con la Bielorussia. Costo dell’operazione circa 152 milioni di euro, secondo quanto riferisce il servizio della guardia di frontiera lituana. Il Parlamento lituano ha anche votato per permettere ai militari di pattugliare il confine con la Bielorussia insieme alle Guardie di frontiera e per respingere coloro che lo attraversano illegalmente. Di fronte al Parlamento lituano si è intanto svolta una manifestazione di protesta contro il governo a causa delle restrizioni per i non vaccinati contro il Covid-19. I manifestanti, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Delfi", non hanno ancora abbandonato il luogo della protesta e alcuni deputati lituani sono al momento impossibilitati ad uscire dal Parlamento.(Sts)