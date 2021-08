Iran-Iraq: presidente iraniano Raisi invitato a partecipare a vertice regionale di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha ricevuto oggi l’invito a partecipare al vertice regionale previsto per fine agosto a Baghdad, consegnato dal ministro degli Esteri dell’Iraq, Fouad Hussein, in visita a Teheran. Lo riferisce un comunicato della presidenza iraniana. Nella nota, la presidenza iraniana precisa che Raisi ha accolto con favore la decisione dell’Iraq di organizzare il vertice, senza però specificare se il capo dello Stato parteciperà. "La cooperazione tra i Paesi della regione, senza interferenze straniere, è una condizione necessaria per la stabilità della sicurezza regionale", ha aggiunto la presidenza iraniana. La data e l'elenco completo dei partecipanti a questo vertice non sono stati ancora rivelati ma il presidente francese Emmanuel Macron ha già confermato la sua presenza. Al vertice di Baghdad sono stati invitati anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il re saudita Salman. Al vertice di agosto, secondo quanto riferiscono fonti governative ai media iracheni, potrebbero partecipare – oltre ai leader dei Paesi confinanti, ovvero Iran, Kuwait, Turchia, Arabia Saudita, Siria e Giordania – anche le autorità di Egitto, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e rappresentanti dell’Unione europea.(Res)