Afghanistan: “Cnn”, Usa valutano riduzione personale diplomatico a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione la possibilità di ridurre il personale diplomatico presente nell’ambasciata Usa a Kabul, capitale dell’Afghanistan. Lo riferisce la “Cnn” citando due fonti a conoscenza della vicenda. Il dipartimento di Stato starebbe valutando questa ipotesi nel momento in cui il movimento dei talebani sta prendendo progressivamente il controllo di ampie porzioni di territorio. La diplomazia Usa, spiegano le fonti della “Cnn”, non ritiene più che possano bastare sei mesi per il crollo del governo dell'Afghanistan, bensì un tempo decisamente più breve. (segue) (Nys)