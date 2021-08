Rifiuti: Raggi, problema a Roma in realtà è del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema dei rifiuti a Roma è un problema del Lazio perché il problema dei rifiuti lo abbiamo anche nei comuni di Latina, ad Anzio, a Ponza dove non governo io. E il problema si chiama discariche. Nella Regione Lazio abbiamo due discariche e una sta per chiudere, quindi una e mezza mentre nella Regione Lombardia ci sono 30 impianti. La Regione non la amministro io e in tutti questi anni si è deciso che la Regione dovesse basare il suo piano su discariche e queste sono state chiuse e si blocca tutta la raccolta. Nel frattempo io ho risanato la mia azienda". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, ospite della trasmissione 'Stasera Italià, su Rete4. (Rer)